O que é aprendizado supervisionado?

À medida que os dados de entrada são inseridos no modelo, ele ajusta seus pesos até que o modelo tenha sido ajustado adequadamente, o que ocorre como parte do processo de validação cruzada. O aprendizado supervisionado ajuda as organizações a resolver diversos problemas do mundo real em escala, como classificar o spam em uma pasta separada da sua caixa de entrada. Ele pode ser usado para criar modelos de aprendizado de máquina altamente precisos.