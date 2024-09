Escale os recursos de IA da sua empresa

Uma das partes mais desafiadoras do trabalho de um líder de dados é estabelecer formas rápidas e confiáveis de ir dos dados para insights. Você precisa dos dados certos para executar seu modelo, mas nem todos os dados são adequados para IA.

"A base de tudo começa com o conjunto de dados apropriado para um caso de uso específico, e sem isso, não há IA, ponto final," afirma Remus Lazar, vice-presidente de desenvolvimento de software, Data Fabric, IBM. Ele menciona o exemplo de uma companhia aérea que busca a IA preditiva para prever se os passageiros conseguirão realizar suas conexões de voos. "Se você só coletou dados sobre os passageiros que perderam suas conexões e não sobre aqueles que conseguiram embarcar em seus voos, então não são exatamente os dados corretos para usar. Sem os conjuntos de dados apropriados, você nunca poderá resolver o caso de uso."

Revise sua arquitetura de dados

Mais da metade das organizações apontam os dados como a causa para a estagnação de projetos de IA. Uma arquitetura de dados moderna, como uma estrutura de dados, oferece qualidade de dados integrada e recursos de governança de dados. Isso permite que seus cientistas de dados acessem os dados por conta própria, independentemente de onde estejam localizados, com todas as exigências de governança e privacidade aplicadas automaticamente. Essa abordagem oferece aos usuários dados confiáveis prontos para uso e acesso a fontes diversas em tempo real, com plena governança que abre caminho para agilidade e velocidade.

Impulsione seus modelos com dados confiáveis

Em um período de regulamentações em constante mudança e questões éticas complexas relacionadas à IA, você deve sempre se perguntar: qual é a governança em torno desses dados e podem eles ser usados para esse fim? A qualidade e a governança dos dados são essenciais para o dimensionamento bem-sucedido das soluções de IA. Considere as seguintes perguntas para as quais sua organização precisa de respostas antes de poder confiar nas decisões do algoritmo.

Por exemplo, você precisa de dados externos ou internos?

Você está usando dados históricos?

Se sim, é ético segundo os padrões atuais?

É responsabilidade sua, como líder de dados, decidir quem controla os dados, quem pode acessar o software e os aplicativos de IA e quem deve ter acesso para garantir que as iniciativas de IA sejam eficazes.

Comprometimento com IA ética

As diretrizes para IA responsável incluem considerações como segurança, explicabilidade e viés. Se você estiver usando dados históricos para alimentar um modelo, certifique-se de que esteja alinhado com as éticas e sensibilidades atuais da sociedade. Por exemplo, as atitudes em relação ao gênero, raça, sexo, classe e idade são diferentes hoje do que eram na década de 1970. Usar um conjunto de dados desatualizado pode perpetuar o viés da IA, distorcendo os resultados desde o início. As organizações podem se destacar ao enfrentar questões éticas de forma estratégica, intencional e ponderada.