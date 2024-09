Construa uma arquitetura de dados moderna

Como líder de dados, você sabe que extrair valor dos dados se resume a fornecer os dados corretos no momento certo, independentemente de onde estejam localizados. Essa capacidade depende de uma arquitetura de dados moderna implementada como parte da estratégia de dados.



Uma arquitetura de dados adequada ao objetivo converte as necessidades empresariais em requisitos de dados e sistemas, gerenciando a proteção e o fluxo de dados por toda a organização. Tenha em mente que não se trata de uma fórmula única para todos. O framework deve ser orientado pelos requisitos do negócio e apoiar objetivos de curto e longo prazo. “Já se foram os tempos de uma arquitetura única, estruturada e de dados em repouso”, afirma Paul Christensen, arquiteto de elite de dados do IBM Expert Labs. “As empresas da atualidade são impulsionadas por dados em movimento e em repouso, de muitas formas e em vários graus de qualidade e confiança.”



Com a distribuição de dados ocorrendo cada vez mais, tanto localmente como na nuvem, as soluções de arquitetura de dados são essenciais para satisfazer às necessidades especializadas do negócio, aplicando análise de dados e utilizando dados e IA em escala. Para a maioria das organizações de hoje, uma arquitetura de dados moderna não é apenas uma opção, é uma necessidade imediata.



Como encontrar e determinar essas necessidades especializadas para selecionar a tecnologia certa? Uma topologia de dados ajuda a classificar e gerenciar cenários do mundo real para construir uma arquitetura de dados moderna que leva em consideração os usuários, o uso, as restrições e o fluxo de dados, sendo altamente adaptável às necessidades futuras.