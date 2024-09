As soluções para bancos de dados do IBM Cloud oferecem um portfólio completo de serviços gerenciados para dados e análise de dados. Com uma abordagem híbrida baseada em código aberto, essas soluções atendem às necessidades intensivas de computação intensiva de dados de desenvolvedores de aplicativos, cientistas de dados e arquitetos de TI. Bancos de dados híbridos formam uma nuvem de dados híbrida distribuída que melhora o desempenho, alcance, tempo de atividade, mobilidade e economia de custo.