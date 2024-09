Data warehouse vs. data mart



Um data mart é um subconjunto de um data warehouse que contém dados específicos para uma linha de negócios ou departamento particular. Por conterem um subconjunto menor de dados, data marts permitem que um departamento ou linha de negócios descubra insights mais focados mais rapidamente do que seria possível ao trabalhar com o conjunto de dados mais amplo do data warehouse.

Data warehouse vs. banco de dados



Um banco de dados é construído principalmente para consultas rápidas e processamento de transações, não para análises. Um banco de dados geralmente serve como o armazenamento de dados focado para uma aplicação específica, enquanto um data warehouse armazena dados de qualquer número (ou até mesmo todos) das aplicações em sua organização.

Um banco de dados foca na atualização de dados em tempo real enquanto um data warehouse tem um escopo mais amplo, capturando dados atuais e históricos para análises preditivas, aprendizado de máquina e outros tipos avançados de análise.