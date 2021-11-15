A malha de dados e a busca pela fonte única da verdade

Cerca de uma vez por ano, geralmente nessa época e por motivos desconhecidos, me pego assistindo ao filme A Lenda do Tesouro Perdido. Acho que tem algo de especial em ver Nicolas Cage ligando os pontos para encontrar um tesouro escondido que me fascina quando vejo isso na TV. Sei que não estou sozinho nessa; seja Nic roubando a Declaração da Independência ou Indiana Jones em busca do Santo Graal, juntar pistas para completar uma missão é uma história consagrada pelo tempo. Durante décadas, empresas e diretores de dados, especialmente desde a criação do cargo, têm buscado seu próprio Santo Graal. Ou seja, eles querem uma fonte única da verdade para os dados, uma que seja facilmente acessível, governada de forma responsável, que funcione com os sistemas atuais, que se integre em um patrimônio de dados díspar e que não seja muito cara. À medida que eles aprendem mais sobre a malha de dados, ela parece ser a protagonista perfeita. E, como era de se esperar, a conexão de dados desempenha um papel crucial na obtenção do tesouro que está sendo procurado.
Durante o Think 2021, a IBM anunciou o lançamento de uma malha de dados modular e componível que permite uma orquestração de dados dinâmica e inteligente em um cenário distribuído, criando uma rede de informações disponíveis de forma instantânea para os consumidores de dados. Seus recursos de consumo de autoatendimento permitem que os usuários tenham uma visão completa de seus dados, conectando-os como um só, independentemente de onde os dados estejam ou de quão isolados eles estivessem anteriormente. Esse acesso a dados otimizado significa que as empresas podem reduzir imediatamente a quantidade de processos de duplicação e migração de dados necessários. Além disso, os dados podem ser consultados onde estão armazenados. Como resultado, as empresas podem acelerar os resultados e acessar dados mais recentes. A inclusão do Watson Query (antigo AutoSQL) oferece acesso a bancos de dados, data warehouses, data lakes e dados de streaming, além da capacidade de executar consultas sem alterações manuais adicionais ou movimentação de dados. E como todos os dados são visíveis e acessíveis a partir de um único ponto, a catalogação automatizada e a aplicação de políticas de gestão de dados são muito mais fáceis. As empresas não precisam mais aplicar esses componentes fundamentais em inúmeros silos individuais.
Hoje, pouco mais de seis meses após o anúncio inicial, IBM está revelando novos recursos de malha de dados que conectam ainda mais os dados e os tornam prontamente disponíveis para uso, mesmo nos ambientes regulatórios mais rigorosos. O mais importante é a inclusão do processamento de dados distribuído. Os clientes agora podem executar tempos de execução na nuvem de forma remota usando o IBM Cloud Satellite, o que significa que as cargas de trabalho podem ser executadas onde quer que os dados residam[1]. Devido a esta capacidade de executar tempos de execução no local, as necessidades de movimentação de dados são ainda mais reduzidas, ajudando a economizar até 47%[2] minimizando os custos de saída de dados, eliminando a necessidade de usar ferramentas diferentes em cargas de trabalho diferentes e mantendo a soberania dos dados, permitindo que os dados permaneçam na área geográfica em que foram criados. Como resultado, 195%[3] de melhoria de desempenho ao co-localizar a carga de trabalho com os dados.
Funcionalidades avançadas de privacidade também estão sendo introduzidas na malha de dados. Por meio desse recurso, além do mascaramento dinâmico de dados estruturados, o mascaramento de dados não estruturados agora pode ser aplicado automaticamente de maneira consistente, em vez do processo manual típico. Cópias estáticas de dados mascarados estruturados ou não estruturados podem ser enviadas às fontes de dados de destino desejadas pelos clientes. Este recurso é bastante importante para facilitar a obtenção de dados de treinamento anonimizados e a criação de conjuntos de testes. Em outras palavras, ele fornece mais uma maneira pela qual a malha de dados permite que as empresas aproveitem ao máximo seus dados, respeitando a privacidade e as regulamentações locais de seus clientes.
Embora acreditemos no valor de uma infraestrutura de dados robusta para todos os negócios, também acreditamos que cada organização tem desafios únicos que diferenciam sua implementação de qualquer outra. Enquanto você considera como uma malha de dados pode ajudar a alcançar a autonomia baseada em dados que você vem buscando, conte conosco para ajudar compartilhando nossa experiência. Agende uma chamada com um de nossos especialistas sem custo ou saiba mais sobre a malha de dados no seu próprio ritmo com este smart paper útil.
