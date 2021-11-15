A malha de dados e a busca pela fonte única da verdade

Hoje, pouco mais de seis meses após o anúncio inicial, IBM está revelando novos recursos de malha de dados que conectam ainda mais os dados e os tornam prontamente disponíveis para uso, mesmo nos ambientes regulatórios mais rigorosos. O mais importante é a inclusão do processamento de dados distribuído. Os clientes agora podem executar tempos de execução na nuvem de forma remota usando o IBM Cloud Satellite, o que significa que as cargas de trabalho podem ser executadas onde quer que os dados residam[1]. Devido a esta capacidade de executar tempos de execução no local, as necessidades de movimentação de dados são ainda mais reduzidas, ajudando a economizar até 47%[2] minimizando os custos de saída de dados, eliminando a necessidade de usar ferramentas diferentes em cargas de trabalho diferentes e mantendo a soberania dos dados, permitindo que os dados permaneçam na área geográfica em que foram criados. Como resultado, 195%[3] de melhoria de desempenho ao co-localizar a carga de trabalho com os dados.

Funcionalidades avançadas de privacidade também estão sendo introduzidas na malha de dados. Por meio desse recurso, além do mascaramento dinâmico de dados estruturados, o mascaramento de dados não estruturados agora pode ser aplicado automaticamente de maneira consistente, em vez do processo manual típico. Cópias estáticas de dados mascarados estruturados ou não estruturados podem ser enviadas às fontes de dados de destino desejadas pelos clientes. Este recurso é bastante importante para facilitar a obtenção de dados de treinamento anonimizados e a criação de conjuntos de testes. Em outras palavras, ele fornece mais uma maneira pela qual a malha de dados permite que as empresas aproveitem ao máximo seus dados, respeitando a privacidade e as regulamentações locais de seus clientes.