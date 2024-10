SELECT

c.name,

p.product_name

FROM

customers c

JOIN

orders o ON c.customer_id = o.customer_id

JOIN

products p ON o.product_id = p.product_id

WHERE

c.city = 'New York' ;

Essa instrução recupera os nomes dos clientes e os nomes dos produtos que eles encomendaram. Ela une as tabelas clientes, pedidos e produtos com base no customer_id e product_id, selecionando apenas os clientes que moram em Nova York.