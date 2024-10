O que é tomada de decisões baseada em dados?

As empresas podem se beneficiar da compreensão dos tipos de análise de dados de negócios que podem informar seus processos decisórios.

A análise descritiva tem como objetivo descrever e resumir dados históricos por meio de agregação e mineração de dados, fornecendo insights sobre o desempenho passado. Esse tipo de análise é usado para criar relatórios mensais de vendas, pesquisas de satisfação do cliente e análises de tráfego do site.

A análise diagnóstica concentra-se em determinar por que determinados eventos ocorreram. Isso envolve a descoberta de dados, a mineração e a identificação de correlações para descobrir as causas básicas de tendências ou incidentes, como uma queda nas vendas ou um aumento nas reclamações dos clientes.

A análise preditiva prevê tendências ou resultados futuros com base em dados históricos. As empresas podem prever com mais eficiência as vendas e o comportamento do cliente e gerenciar os riscos usando modelos estatísticos, aprendizado de máquina e técnicas de previsão.

A análise prescritiva vai um passo além, ao recomendar ações baseadas em dados. Esse tipo combina análise de dados preditiva com algoritmos de otimização para sugerir o melhor curso de ação, auxiliando na otimização da cadeia de suprimentos, estratégias de campanhas de marketing e decisões de alocação de recursos.

A análise exploratória é usada para descobrir padrões, relacionamentos ou anomalias nos dados sem hipóteses específicas. Técnicas de visualização de dados, agrupamento e redução de dimensionalidade ajudam a identificar novos segmentos de mercado, explorar a demografia de clientes e descobrir correlações inesperadas.

A análise inferencial usa uma amostra de dados para fazer inferências sobre uma população. Emprega testes estatísticos, como análise de regressão, testes de hipóteses e intervalos de confiança, e é útil em estudos de pesquisa de mercado, testes de produtos e pesquisas de preferência do consumidor.

A análise qualitativa se concentra em dados não numéricos para entender conceitos, opiniões ou experiências. Métodos como análise de conteúdo, análise temática e mineração de texto são empregados para analisar o feedback do cliente e o sentimento nas mídias sociais e conduzir entrevistas de pesquisas de mercado.

A análise quantitativa analisa dados numéricos para quantificar variáveis e descobrir padrões usando análise estatística, modelagem matemática e técnicas computacionais. Esse tipo de análise é essencial na modelagem financeira, na análise de métricas operacionais e na medição de desempenho.

A análise em tempo real envolve a análise de dados à medida que são gerados, fornecendo insights imediatos. Usando streaming analytics, dashboard em tempo real e processamento de eventos, as empresas podem detectar fraudes, gerenciar inventário em tempo real e monitorar o atendimento ao cliente ao vivo.