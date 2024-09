O que é análise de dados de negócios?

Funções de análise de dados de negócios são o processo pelo qual as empresas usam dados criados nas próprias operações ou dados publicamente disponíveis para resolver problemas de negócios, monitorar fundamentos de negócios, identificar novas oportunidades de crescimento e atender melhor os clientes. Como dizem por aí "não se pode medir o que não consegue ver".

A análise de dados de negócios envolve partes individuais de dados ou conjuntos de dados que são armazenados no local ou na nuvem. Os conjuntos de dados que aumentam e ultrapassam determinado limite são comumente chamados de big data, o que exige um poder computacional significativo para acessar e analisar. A análise de dados de negócios usa exploração de dados, visualização de dados, dashboards integrados e muito mais, para permitir que os usuários tenham acesso a dados e insights úteis.

À medida que as empresas digitalizam cada vez mais os negócios, as funções de análise de dados de negócios são mais importantes do que nunca. Oferecer funções de análise de dados avançadas e IA com um fluxo de trabalho integrado impulsiona as organizações a implementar decisões mais inteligentes, rápidas e precisas baseadas em dados.

A análise de dados de negócios oferece estratégias de otimização de negócios que ajudam as organizações a visualizar e aproveitar padrões nos negócios que não veriam de outra forma.

O mundo muda tão rápido que as organizações precisam se adaptar com base nas informações. Atualmente, o sucesso depende de muitos elementos, mas, principalmente, as organizações precisam ter acesso rápido aos dados e insights certos para que os executivos possam agir de forma decisiva.

Quem consegue tomar decisões estratégicas rápidas tendo as informações certas à mão geralmente têm uma enorme vantagem competitiva. Com a análise de dados de negócios, as organizações podem tomar decisões de negócios de forma mais confiante com base em métricas e insights reais e eliminar as suposições na tomada de decisões.

Portanto, muitas empresas têm analistas de negócios, cujos empregos dependem da identificação de business intelligence que pode ajudar a empresa a tomar decisões mais inteligentes e rápidas que produzem uma vantagem sobre os concorrentes.