Implemente previsões preditivas baseadas em IA para automatizar a alocação de recursos e o planejamento do território para obter uma vantagem competitiva e alcançar as metas de negócios. Com a ajuda de soluções de análise de vendas, os gerentes de vendas podem antecipar as condições do mercado, adaptar seu modelo de plano de vendas ao perfil do cliente, definir metas de vendas realistas e criar um roteiro para o crescimento.