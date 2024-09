Faça uma comparação de forma simples entre os gastos e o orçamento de marketing real. Com funções em tempo real e visibilidade de ponta a ponta de seus esforços de marketing, acompanhe o gerenciamento de recursos com base no desempenho ou na demanda para criar planos e forecasting de marketing mais eficazes. Além disso, acompanhe o progresso em um nível granular em todas as campanhas de marketing, incluindo mídia social, marketing de conteúdo e SEO.