Com implementação e adoção constantes em toda a empresa, reduziu o processo de previsão de seis semanas para menos de uma semana, uma redução de 83%, mesmo em meio a mudanças.

“Um de nossos objetivos desde o início era tratar da capacidade”, acrescenta Nedelcu. “Este ano, conseguimos melhorar a posição do nosso inventário em cerca de 16%.” Isso significa que a empresa consegue viabilizar o negócio com um inventário 16% menor do há um ano, algo especialmente notável em um ano no qual a turbulência do serviço de alimentação registrou ganhos nas mercearias e perdas nos restaurantes.

“Com essa ferramenta, somos muito rápidos em avaliar onde temos capacidade disponível e atender às necessidades atuais do mercado”, comenta Nedelcu. Em vez de demorar semanas, a empresa agora processa dados em poucas horas, levando dois dias para análise, discussão e revisão, e fornecendo clareza sobre a capacidade disponível para prosseguir com novos produtos e dar suporte ao mercado atual.

“Além disso, os locais têm uma maneira consistente de obter as informações e sabem exatamente o que criar.Assim, há eficiência no que diz respeito à criação do produto certo e do inventário certo no local”, comenta Nedelcu. “Ter visibilidade significa poder tomar melhores decisões de negócios e entender o que é necessário do ponto de vista do investimento de capital. E podemos dar a eles essa visibilidade do que está disponível e do que podemos ou não suportar.”

Nedelcu acrescenta que “a facilidade de implementação, em fases, ajudou a atrair o engajamento dos usuários; isso não era algo assustador. A Converge facilitou muito a jornada. Recebemos todo o apoio de que precisávamos.”

“Sou planejadora por natureza”, comenta Nedelcu. “Fiz isso durante toda a minha carreira e tenho muito orgulho de implementar algo assim, conseguir que todos da empresa de quem eu precisava desse sua aprovação para continuar nessa jornada.”

E ao embarcar nessa jornada de análises, esta líder do setor de embalagens de alimentos conseguiu navegar por esse ano turbulento com facilidade. Agora, a Novolex pode ter uma visão precisa e oportuna do que está acontecendo a qualquer momento por meio dos recursos de análise descritiva do IBM Cognos. O IBM Cognos também produz análises prescritivas claras, recomendando o melhor curso de ação para enfrentar demandas dinâmicas.

Agora, a Novolex está dando o último passo. Como a equipe da cadeia de suprimentos de Nedelcu tornou-se a autoridade de confiança da empresa no que diz respeito a métricas de previsão, a equipe planeja expandir o sistema. A próxima fase seria adicionar análises preditivas que considerem uma gama mais ampla de fatores, gerem previsões mais detalhadas e ajudem a esclarecer como a empresa precisa se preparar para o futuro.

“A mudança acontece todos os dias, como todos sabemos”, comenta Nedelcu. “Mas com a pandemia mais recente, posso dizer que, se não tivéssemos o novo processo e um sistema para suportá-lo, eu teria tido muito mais dificuldades.”