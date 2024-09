Preveja as demandas de funcionários com métricas baseadas em mudanças dinâmicas no número de funcionários, localização, planejamento de compensação, produtividade do empregado, retenção de empregados e rotatividade. Realize análises de dados de força de trabalho"what-if" (e se) para determinar custos de RH, planejamento de pessoal, competências necessárias e lacunas no conjunto de skills quando você se expandir para novos mercados e categorias de produtos.