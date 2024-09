A DBS lançou uma iniciativa de vários anos importante para racionalizar sua estrutura de sistemas e impulsionar novas eficiências. Com o suporte da IBM Consulting e da Deloitte, a DBS visou transformar três áreas principais de sua TI: as aplicações empresariais que sustentam seus processos de contratação, compras e finanças (CP&F); os sistemas financeiros que suportam o planejamento, orçamento e previsão (PB&F); e os bancos de dados e ferramentas de análise que fornecem informações gerenciais (MI) para os usuários em todo o MoD.

Contratação, compras e finanças

Para aumentar a eficiência de seus processos comerciais e financeiros, a DBS decidiu substituir vários sistemas separados por um único aplicativo Oracle eBusiness Suite que gerenciaria todo o fluxo de trabalho de ponta a ponta. Ao longo de quatro importantes atualizações, uma equipe conjunta da DBS, IBM, Deloitte e outros departamentos do MoD trabalharam em estreita colaboração para implementar um ciclo de compra para pagamento contínuo no novo sistema e, em seguida, ampliá-lo com funcionalidades adicionais para o gerenciamento de contratos e integração com o Government eMarketplace (GeM), um novo catálogo de fornecedores que está sendo adotado por muitos departamentos do governo do Reino Unido.

Ao migrar para um único sistema para CP&F, a DBS conseguiu aposentar três de suas plataformas ERP existentes, além de diversos sistemas auxiliares menores e processos manuais. Isso simplificou fundamentalmente a manutenção do sistema e reduziu os custos operacionais, ao mesmo tempo em que deu aos funcionários da DBS mais tempo para se concentrarem na melhoria da qualidade do serviço e no desenvolvimento de novos recursos. O projeto também ofereceu uma oportunidade para a limpeza de dados, o que resultou em uma melhoria significativa na qualidade dos dados e proporcionou aos tomadores de decisão uma maior confiança no sistema.