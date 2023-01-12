Um cliente da Revelwood no setor de saúde nos solicitou a criação de um modelo de alocação para seu ambiente do IBM Planning Analytics. Eles queriam alocar uma série de custos de produtos por combinações de território e cliente. A organização tem várias categorias de produtos, como produtos comerciais, produtos do Medicare e produtos do Medicaid.

Enfrentamos esse desafio projetando um modelo de alocação que poderia ser adicionado ao modelo existente de planejamento e geração de relatórios. O novo modelo permite que a empresa calcule os percentuais de alocação utilizando uma série de métodos. Esses métodos são:

Usar uma abordagem de alocação padrão para calcular percentuais por meio de motivação que poderiam ser facilmente redefinidos

Definir um percentual fixo para um único produto e alocar o percentual restante a todos os outros produtos

Definição de percentuais fixos para subconjuntos existentes de produtos e, em seguida, alocação desses percentuais aos produtos específicos dentro de cada subconjunto

Definir um percentual para um subconjunto ad-hoc de produtos e alocar apenas a esses produtos

Incorporação de várias combinações desses métodos

Esse modelo de alocação do Planning Analytics usa um processo de duas etapas. Primeiro, calcula os percentuais de alocação. Em seguida, utiliza os percentuais calculados para alocar custos por entidade, cliente, produto, território e outros. O modelo oferece à equipe financeira a flexibilidade de usar uma série de despesas independentes alocadas usando uma variedade de motivações e abordagens. Essa abordagem exclusiva permite que a equipe separe as alocações em partes e analise os detalhes durante o processo.

Essa abordagem economizou uma quantidade significativa de tempo para a empresa. Antes do Planning Analytics, a empresa passava dias criando cálculos de alocação no Excel. Com o Planning Analytics, a empresa agora pode concluir esse processo em aproximadamente quatro minutos.

Você tem interesse em aprender mais sobre alocações e modelos de alocação? Assista ao webinar da Revelwood sobre alocações no IBM Planning Analytics ou leia nosso post de blog, Dicas e truques do IBM Planning Analytics: alocações no IBM Planning Analytics.

Quer saber como o IBM Planning Analytics pode ajudar sua empresa? Visite o site para obter mais informações e para acessar uma avaliação sem custo.