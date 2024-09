O IBM® Cloud Management Console é executado como um serviço hospedado no IBM Cloud, liberando as organizações da manutenção de software para monitorar a infraestrutura. Visualizações dinâmicas de desempenho, inventário e criação de log para toda a sua empresa IBM® Power®, seja local ou externamente, simplificam e unificam as informações em um único local. Isso permite que os clientes tomem decisões mais assertivas. À medida que as implementações de nuvem híbrida e privada crescem, as empresas precisam de novos insights sobre esses ambientes. Ferramentas que fornecem informações consolidadas e análise de dados podem ser facilitadoras essenciais para colaborar com as operações de infraestrutura.