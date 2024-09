Um cookie é um dado que um website pode enviar ao seu navegador e que pode ser armazenado em seu computador e utilizado para identificar seu computador. Web beacons, incluindo pixels e tags, são tecnologias usadas para rastrear um usuário visitando uma página da web da IBM ou para saber se uma página da web foi copiada para outro website. Os Objetos Locais Compartilhados podem armazenar informações de conteúdo exibidas na página da web visitada e suas preferências. Todas essas tecnologias podem ser usadas para fornecer recursos conectados nos sites da IBM ou exibir propagandas direcionadas da IBM (de acordo com suas preferências de cookies) em outros sites com base em seus interesses. Web beacons também podem ser usados para rastrear sua interação com mensagens de email ou newsletters, como para determinar se as mensagens foram abertas ou links foram selecionados.

Os cookies de sessão podem ser utilizados para rastrear sua progressão de página para página, de modo que não sejam solicitadas informações já fornecidas durante a sessão atual ou informações necessárias para concluir uma transação. Os cookies de sessão são apagados quando o navegador da web é encerrado. Os cookies persistentes armazenam preferências do usuário para visitas sucessivas em um website, tais como registros de opções de idioma e localização no país. Os cookies persistentes apagam seus dados dentro de 12 (doze) meses.

É possível usar o IBM Cookie Manager para saber mais sobre as tecnologias de rastreamento on-line utilizadas para revisar ou configurar preferências sobre as informações coletadas sobre você em nossos websites. O IBM Cookie Manager é apresentado como uma janela de notificação quando uma página da web é visitada pela primeira vez ou aberta selecionando Preferências de Cookie no rodapé do website. O IBM Cookie Manager não aborda todos os tipos de tecnologia de rastreamento (por exemplo, pixels de email). Ao utilizar aplicativos móveis, use as opções no dispositivo móvel para gerenciar configurações.

O bloqueio, a desativação e a rejeição de cookies da IBM podem fazer com que os serviços não funcionem corretamente, como, por exemplo, um carrinho de compras, ou podem bloquear o uso de websites ou de serviços da IBM Cloud que requerem conexão. A desativação de cookies não desativa outras tecnologias de rastreamento on-line, mas impede que as tecnologias acessem detalhes armazenados nos cookies.

Nossos websites oferecem a possibilidade de uso de opções de mídia social de terceiros. Se escolher essas opções, esses sites de terceiros poderão registrar informações sobre você, tais como endereço IP, tempo de acesso e encaminhamento para URLs de website. Se você estiver conectado a esses sites de mídia social, eles também poderão vincular as informações coletadas com as informações do seu perfil. A IBM não se responsabiliza pelas práticas de privacidade de serviços de terceiros e o incentiva a revisar as políticas de privacidade deles para obter mais informações.

Para obter mais informações sobre cookies e como remover essas tecnologias usando configurações do navegador, consulte https://www.allaboutcookies.org/.