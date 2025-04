Política de framework de privacidade de dados para serviços certificados da IBM Cloud

Esta Política de Framework de Privacidade de Dados da IBM para Serviços de Nuvem Certificados da IBM (Política) se aplica a determinadas ofertas de infraestrutura como serviço, plataforma como serviço, software como serviço e outras ofertas hospedadas da IBM que sejam certificadas pelo Framework de Privacidade de Dados (Serviços de Nuvem Certificados pelo Framework de Privacidade de Dados). Uma lista dessas ofertas é disponibilizada na seção Serviços de Nuvem Certificados pelo Framework de Privacidade de Dados. Caso uma oferta não conste nessa lista, ela não é abrangida por esta Política.

Como o Framework de Privacidade de Dados se aplica a informações pessoais transferidas para os Estados Unidos dos países cujas leis de proteção de dados reconhecem o Framework de Privacidade de Dados como um mecanismo válido para tais transferências internacionais, esta Política se aplica somente a:

Tais informações pessoais que sejam hospedadas nos Estados Unidos por meio dos Serviços de Nuvem Certificados pelo Framework de Privacidade de Dados; e Ofertas selecionadas quando os dados são hospedados fora dos Estados Unidos, mas o processamento do Serviço de Nuvem é temporariamente direcionado para um data center nos Estados Unidos para permitir disponibilidade e resiliência contínuas.

Esta Política não se aplica no caso de clientes que optam por ter o conteúdo de suas ofertas hospedado em outros países.

Os Serviços de Nuvem Certificados pelo Framework de Privacidade de Dados da IBM processam conteúdo (que pode incluir informações pessoais de usuários individuais) em nome de clientes corporativos. Nesse caso, a IBM pode direcionar as consultas de usuários individuais ao cliente corporativo que supervisiona o uso de suas informações pessoais.

A IBM está em conformidade com os Princípios do (i) Framework de Privacidade de Dados UE-EUA, (ii) Extensão do Reino Unido ao Framework de Privacidade de Dados UE-EUA e (iii) Framework de Privacidade de Dados Suíça-EUA (doravante referidos coletivamente como o Framework de Privacidade de Dados), conforme estabelecido pelo Departamento de Comércio dos EUA em relação à coleta, uso e retenção de informações pessoais transferidas para os Estados Unidos a partir de países cujas leis de proteção de dados reconhecem o Framework de Privacidade de Dados como um mecanismo válido para tais transferências internacionais. A IBM certificou ao Departamento de Comércio que adere aos Princípios do Framework de Privacidade de Dados com relação a essas informações. Se houver qualquer conflito entre os termos desta Política e os Princípios do Framework de Privacidade de Dados, os Princípios do Framework de Privacidade de Dados prevalecerão.

Todas as informações pessoais recebidas desses países cujas leis de proteção de dados reconhecem o Framework de Privacidade de Dados como um mecanismo válido para tais transferências internacionais em conexão com os Serviços de Nuvem Certificados pelo Framework de Privacidade de Dados estão sujeitas aos Princípios do Framework de Privacidade de Dados, que se aplicam a todas as afiliadas da IBM que processam informações pessoais associadas aos Serviços de Nuvem Certificados pelo Framework de Privacidade de Dados.



Para obter mais informações sobre o Programa do Framework de Privacidade de Dados ou para visualizar a certificação aplicável a determinados Serviços de Nuvem da IBM, consulte o Programa do Framework de Privacidade de Dados (DPF).