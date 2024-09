AODA, AMA e o Código de Direitos Humanos de Ontário A IBM está comprometida com a conformidade com as leisAccessibility for Ontarians with Disabilities Act (AODA) (link externo ao site ibm.com), Accessibility for Manitobans Act (AMA) (link externo ao site ibm.com), além de com o Código de Direitos Humanos de Ontário (link externo ao site ibm.com) no processo de recrutamento. Se você é uma pessoa com deficiência que requer uma acomodação especial ou tem capacidade restrita ou reduzida de uso ou acesso a nossa ferramenta de recrutamento como resultado de sua deficiência, você pode solicitar adaptações especiais no processo de recrutamento enviando um e-mail para recrops@ca.ibm.com.