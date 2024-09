Conforme a competição global se intensifica, as empresas devem buscar vantagens comerciais e operacionais, bem como eficiências. Para muitos, os processos e sistemas que funcionavam bem no passado agora são obstáculos para o progresso futuro. As cargas de trabalho e os volumes de dados continuam a crescer dramaticamente, exigindo ciclos de atualização constantes para a infraestrutura local, que pode não ser capaz de suportar iniciativas comerciais transformadoras.

A migração para a nuvem oferece uma fuga das despesas iniciais e dos custos recorrentes dos sistemas locais. Além disso, os serviços de nuvem fornecem capacidade e escalabilidade difíceis de combinar usando infraestrutura fixa. Mas há muitas rotas possíveis para a nuvem, e as empresas precisam pensar cuidadosamente sobre como minimizar o risco potencial e o custo de desativar seus sistemas locais.

As soluções de nuvem pública apresentam desafios adicionais: por exemplo, como as empresas podem executar operações digitais globais se regulamentações como o GDPR exigem que os dados sejam armazenados localmente? A segurança dos dados, principalmente para informações financeiras, pessoais e de saúde, será preservada? Os clientes de serviços gerenciados da Techwave lidam com essas questões à medida que procuram os benefícios da transformação digital.

Chandra Rao Jampa, Chefe do Centro de Entrega Global e da Ásia-Pacífico na Techwave, descreve o desafio: "Com sistemas locais, os departamentos de TI estão enfrentando dificuldades para cumprir seus compromissos com os usuários corporativos, com um impacto subsequente para os clientes finais e consumidores. Mas soluções de nuvem pública geralmente não oferecem os mesmos níveis de controle de hardware, hypervisor e aplicativo que as soluções locais fornecem. Junto com os altos custos e a complexidade da migração para a nuvem pública, poderíamos perceber que nossos clientes ficavam presos em uma espécie de armadilha.

"Nós nos propusemos a ajudar os clientes a resolver esses problemas para que pudessem aproveitar a flexibilidade, escalabilidade e capacidade da nuvem, e dar o primeiro passo em suas jornadas de transformação digital."