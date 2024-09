Uma solução em planejamento integrado com IA, combinando a simplicidade das planilhas com um excelente banco de dados. Simplifique o planejamento e a análise dos negócios.

Integre dinamicamente os lucros e as perdas, o balanço patrimonial e o fluxo de caixa. Crie estratégias com clareza e confiança para o futuro.

Vídeo de demonstração

Planejamento da demanda com o IBM Planning Analytics

Explore de forma inteligente os atuais dados do inventário, as restrições dos fornecedores e os desafios na distribuição. Faça os produtos certos chegarem aos locais certos no momento ideal.