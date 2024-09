O IBM Planning Analytics for Excel (PAfE) é um complemento do Microsoft Excel que permite interagir e analisar dados no IBM Planning Analytics.



Criado com base na tecnologia TM1, o IBM Planning Analytics usa um banco de dados orientado por células (semelhante a planilhas), mas com dados armazenados e gerenciados em cubos multidimensionais em vez de tabelas bidimensionais. Com o PAfE, você pode superar as limitações de modelos complexos criados em planilhas do Excel, de fontes de dados díspares e da falta de governança.

Crie relatórios e dashboards com facilidade. Personalize sua análise para atender às suas necessidades exclusivas.

Fluxos de trabalho automatizados. Economize tempo com validação de dados integrada e verificação de erros, garantindo precisão e consistência em seu planejamento e relatórios.

Colabore com os membros da equipe em tempo real e acesse e gerencie dados com segurança de qualquer lugar.