Em consulta com a KMG Analytics, o ICBC Argentina implementou a plataforma IBM® Planning Analytics with Watson para trabalhar com sua interface Excel familiar, unificar e simplificar o planejamento e ajudar a garantir que todos os usuários pudessem ver e trabalhar com os mesmos dados. “Com a integração, todas as áreas ficam na mesma plataforma e conectadas”, afirma Palombella. “Tudo pode ser consolidado muito rapidamente.”

Inicialmente, a solução IBM Planning Analytics with Watson foi usada para revisar o planejamento e a análise financeira, mas a funcionalidade foi posteriormente estendida a outros aplicativos. O banco utilizou métodos ágeis de implementação para agregar ferramentas de gerenciamento de despesas operacionais e recursos humanos. Com base na arquitetura modular e escalável do software, o banco também implementou uma solução bastante necessária para conduzir os complicados testes de estresse bancário exigidos pelo governo.

Trabalhando em estreita parceria com a equipe de planejamento, orçamento e relatórios do banco, a KMG Analytics configurou a solução IBM Planning Analytics with Watson para máxima flexibilidade. Isso permitiu que a equipe adaptasse demonstrações de resultados e balanços patrimoniais para o ICBC Argentina, executivos do ICBC na China, órgãos reguladores do governo e o Banco Central da Argentina.

“O banco aprecia a plataforma IBM Planning Analytics e a capacidade de trabalhar com mais confiança e rapidez com seus dados”, afirma Palombella. “Ele não é mais responsável por erros e inconsistências relacionados à digitação ou vinculação de dados a planilhas.”

A equipe de Carranza também utilizou métodos ágeis para desenvolver processos analíticos de planejamento. “Atualmente, estamos adicionando mais funcionalidades à ferramenta, e todas as pessoas que inserem dados participam”, diz Carranza. “Por exemplo, estamos incorporando o ajuste automático da inflação aos números, algo que não poderíamos fazer com planilhas.”

Uma das principais lições aprendidas durante a implementação foi que uma parceria estreita com especialistas em análise de planejamento era essencial para o sucesso. “Precisávamos desenvolver um relacionamento de longo prazo com nosso fornecedor KMG Analytics e ter um contrato de manutenção existente”, afirma Carranza. “É preciso ter um parceiro em algo tão grande como isso.”