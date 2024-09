A BWG Foods UC (link externo ao ibm.com) faz parte do BWG Group, uma empresa líder de distribuição de varejo e atacado que opera na República da Irlanda e no Reino Unido.A BWG possui e opera diversas marcas de varejo líderes com mais de 1.400 lojas SPAR, EUROSPAR, MACE, Londis e XL atendendo comunidades locais em parceria com varejistas independentes.A BWG também possui e opera marcas de atacado líderes irlandesas como BWG Foodservice e Value Centre Cash & Carry.O Grupo BWG detém uma estimada participação de 12% no mercado geral de varejo de alimentos na Irlanda, e uma participação de 40% no mercado de varejo de conveniência.