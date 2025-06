O que é TM1?

O TM1 foi desenvolvido a partir da necessidade de realizar análises de "planilhas" com grandes volumes de dados multidimensionais. Isso é feito aplicando segurança e governança de banco de dados para superar as limitações de volume e complexidade de dados das planilhas. No TM1, os dados são armazenados como matrizes multidimensionais ou "cubos", que podem ser facilmente manipulados e analisados em tempo real.



A orientação por células é um aspecto fundamental do TM1. Os dados são armazenados e processados no nível das células individuais, em vez de estruturas predefinidas, como tabelas ou colunas. Isso permite um alto grau de flexibilidade na modelagem e análise de dados, pois as células podem ser facilmente manipuladas e combinadas para criar novas visualizações e análises. Além disso, como as células podem ser facilmente vinculadas a outras células ou fontes de dados, os bancos de dados orientados a células são altamente dinâmicos e podem ser atualizados em tempo real à medida que novas informações ficam disponíveis.