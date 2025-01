O que é planejamento e análise financeira (FP&A)?

A primeira etapa do processo de FP&A é coletar, preparar e consolidar dados usados para forecasting e planejamento.

Dados operacionais, dados financeiros, métricas de funcionários e indicadores-chave de desempenho (KPIs) são extraídos de sistemas internos. Por exemplo, as equipes do FP&A podem coletar dados de vendas de software de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM), dados de fluxo de caixa de sistemas de planejamento de recursos empresariais (ERP) e dados de folha de pagamento de sistemas de informações de recursos humanos (HRISs).

As equipes de FP&A também coletam dados de fontes externas que fornecem insights sobre as condições econômicas e de mercado. Essas fontes podem incluir pesquisas de mercado sobre clientes e concorrentes, relatórios de analistas de especialistas do setor, estatísticas do governo e taxas de câmbio.

Então, as informações são preparadas para uso, ao verificar sua precisão, remover erros ou inconsistências e as padronizar em um formato consistente. Assim, os dados limpos podem ser consolidados em um conjunto de dados unificado para análise posterior.