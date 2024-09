A mitigação de riscos refere-se ao processo de planejamento e desenvolvimento de métodos e opções para reduzir ameaças aos objetivos do projeto. Uma equipe de projeto pode implementar uma estratégia de mitigação de riscos para identificar, monitorar e avaliar os riscos e consequências inerentes à conclusão de um projeto específico, como a criação de um novo produto. A mitigação de riscos também inclui as ações postas em prática para lidar com questões e efeitos dessas questões em relação a um projeto.

A gestão de riscos é um processo ininterrupto que se adapta e muda ao longo do tempo. A repetição e o monitoramento contínuo dos processos podem ajudar a garantir a cobertura máxima de riscos conhecidos e desconhecidos.