O que é forecasting?

O forecasting de negócios tem como objetivo estimar a demanda dos clientes por produtos ou serviços, projetar vendas ou estimar crescimento e expansão. Pode facilitar a alocação de orçamentos, capital, recursos humanos e muito mais. Em resumo, o forecasting de negócios ajuda a informar o processo de tomada de decisões.

O forecasting costuma ser associado a análises de big data e análise de dados preditiva. Atualmente, muitas técnicas de forecasting se baseiam em métodos de inteligência artificial (IA) e métodos de aprendizado de máquina para criar previsões com mais rapidez e precisão. De acordo com uma pesquisa da empresa de consultoria de gerenciamento McKinsey, as ferramentas impulsionadas por IA podem reduzir os erros de forecasting em até 50%, resultando em uma queda na escassez de estoque e perda de vendas em até 65%.1

Forecasting são previsões, o que significa que muitas vezes não serão 100% precisas. E o horizonte de tempo para uma previsão é importante: as previsões de curto prazo podem ser mais precisas em comparação com as de longo prazo. Também podem ajudar a agregar dados ou combinar técnicas para maior precisão. E pense no forecasting como um guia, não o determinante final das decisões.