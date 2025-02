O que é uma Decision Tree?

Esse tipo de estrutura de fluxograma também cria uma representação fácil de digerir da tomada de decisões, possibilitando que diversos grupos em uma organização entendam melhor por que uma decisão foi tomada.



O aprendizado de Decision Tree emprega a estratégia dividir para conquistar, conduzindo uma pesquisa ambiciosa para identificar os pontos de divisão ideais em uma árvore. Esse processo de divisão é então repetido de maneira descendente e recursiva até que todos, ou a maioria dos registros tenham sido classificados em rótulos de classe específicos.

A classificação ou não de todos os pontos de dados como conjuntos homogêneos depende em grande parte da complexidade da decision tree. Árvores menores atingem com maior facilidade nós de folha puros, ou sejam, pontos de dados em uma única classe. No entanto, à medida que uma árvore cresce, torna-se cada vez mais difícil manter essa pureza, e isso geralmente resulta em poucos dados dentro de uma determinada subárvore. Quando isso ocorre, é conhecido como fragmentação de dados e, muitas vezes, pode levar ao sobreajuste.

Como resultado, as Decision Trees têm preferência por árvores pequenas, o que é consistente com o princípio da parcimônia na Navalha de Occam; ou seja, "as entidades não devem ser multiplicadas além do necessário". Dito de outra forma, as Decision Trees devem adicionar complexidade apenas se necessário, já que a explicação mais simples geralmente é a melhor. Para reduzir a complexidade e evitar o sobreajuste, a poda geralmente é empregada; este é um processo que remove ramificações que se dividem em recursos com baixa importância. O ajuste do modelo pode então ser avaliado por meio do processo de validação cruzada.

Outra maneira pela qual as decision trees podem manter a precisão é formando um conjunto por meio de um algoritmo de floresta aleatória; esse classificador prevê resultados mais precisos, especialmente quando as árvores individuais não estão correlacionadas entre si.