O que é extração de informações?

Os líderes empresariais podem usar as informações extraídas para facilitar a tomada de decisões baseada em dados em tempo real. O EI é um estágio preliminar no ciclo mais amplo de processamento de informações, no qual as informações são adquiridas, organizadas, armazenadas, manipuladas e disponibilizadas para uso.

Os pipelines de dados fornecem as informações a toda a empresa, conectando os inputs – por exemplo, pedidos online – aos bancos de dados. A partir daí, as ferramentas de visualização de dados se baseiam nesses dados para criar gráficos e tabelas em tempo real, revelando insights práticos que impulsionam a tomada de decisões estratégicas.

Os grandes conjuntos de dados estruturados de produção dos sistemas de IE podem ser usados para criar relatórios e resumos. Os algoritmos de aprendizado de máquina para IE também podem executar o resumo de texto para condensar documentos detalhados em marcadores rapidamente digeríveis com anotações para referência rápida.

Por exemplo, a IE na área da saúde pode compilar automaticamente o relatório de um paciente a partir de vários arquivos, o que pode facilitar o diagnóstico de problemas e a prescrição de tratamentos para os médicos. Os profissionais de finanças podem gerar previsões mais precisas com informações extraídas de vários relatórios, artigos de notícias e outras fontes.