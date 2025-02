O que é aprendizado combinado?

Os algoritmos de reforço são um método de conjunto sequencial. O Boosting tem muitas variações, mas todas elas seguem o mesmo procedimento geral. O Boosting treina um aluno em um conjunto de dados inicial, d. O aluno resultante geralmente é fraco, classificando erroneamente muitas amostras no conjunto de dados. Da mesma forma que o bagging, o boosting coleta amostras de instâncias do conjunto de dados inicial para criar um novo conjunto de dados (d 2 ). No entanto, ao contrário do bagging, o boosting prioriza as instâncias de dados com classificação incorreta do primeiro modelo ou aluno. Um novo aluno é treinado nesse novo conjunto de dados d 2 . Em seguida, um terceiro conjunto de dados (d 3 ) é compilado a partir de d 1 e d 2 , priorizando as amostras classificadas incorretamente pelo segundo aluno e as instâncias em que d 1 e d 2 discordam. O processo se repete n vezes para produzir n alunos. Em seguida, o Boosting combina e pondera todos os alunos para produzir as previsões finais.18