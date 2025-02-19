Redes neurais gráficas (GNNs) são uma arquitetura de rede neural profunda populares tanto em aplicações práticas quanto em pesquisas de ponta de aprendizado de máquina. Elas usam um modelo de redes neurais para representar dados sobre entidades e seus relacionamentos. Elas são úteis para mineração de dados do mundo real, compreensão de redes sociais, gráficos de conhecimento, sistemas de recomendação e bioinformática.

O desenvolvimento das GNNs inspirou-se em algoritmos de deep learning, como redes neurais convolucionais (CNNs) e redes neurais recorrentes (RNNs), mas elas têm várias diferenças importantes. As CNNs são projetadas para dados que possuem uma estrutura em grade, como os pixels de uma imagem. Qualquer pixel pode ser conectado a, no máximo, oito outros pixels. Por outro lado, as RNNs são adaptadas para estruturas de sequências em que cada elemento pode ser conectado a dois outros elementos no máximo, como uma sequência de palavras em um texto. No entanto, em dados estruturados em gráficos, qualquer elemento pode ter uma ou mais conexões e pode não haver consistência entre os números de conexões de um elemento específico.

As redes neurais gráficas são uma implementação de deep learning geométrico1, sendo classificadas em quatro categorias fundamentais:

Aprendizado baseado em gráficos, que aprende sobre dados semelhantes a gráficos.

Aprendizado baseado em grade, que aprende sobre imagens semelhantes a dados e outros tipos de dados que podem ser descritos por grades.

Aprendizado baseado em grupo, que aprende sobre como as informações se relacionam com um grupo principal. Isso é poderoso quando os dados são adquiridos de um grupo como uma esfera, como por exemplo, dados geológicos de diferentes fontes em toda a Terra.

Aprendizado baseado em malha, que aprende sobre como as informações são espalhadas por uma malha irregular, como analisar e prever elementos de um modelo 3D de um objeto.

As GNNs são uma área de pesquisa ativa em inteligência artificial, mas são bem corroboradas por bibliotecas e toolkits construídos em linguagens como Python e frameworks como TensorFlow e PyTorch.