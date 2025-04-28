Classificadores do gradient boosting no Scikit-Learn e Caret

O gradient boosting é um algoritmo de aprendizado de máquina poderoso e amplamente utilizado na ciência de dados para tarefas de classificação. Ele faz parte de uma família de métodos de aprendizado em conjunto, junto com o bagging, que combina as previsões de vários modelos mais simples para melhorar o desempenho geral. A regressão do gradient boosting usa o boosting de gradiente para gerar melhor os dados de saída com base em uma regressão linear. Um classificador do gradient boosting, que você explorará neste tutorial, usa o gradient boosting para classificar melhor os dados de entrada como pertencentes a duas ou mais classes diferentes.
O gradient boosting é uma atualização do algoritmo adaboost que usa tocos de decisão em vez de árvores. Esses tocos de decisão são semelhantes às árvores em uma floresta aleatória, mas têm apenas um nó e duas folhas. O algoritmo do gradient boosting cria modelos sequencialmente, em que cada etapa tenta corrigir os erros da iteração anterior. O processo de treinamento geralmente começa com a criação de um aprendiz fraco, como uma árvore de decisão superficial para os dados de treinamento. Após esse treinamento inicial, o gradient boosting calcula o erro entre os valores reais e previstos (geralmente chamados de resíduos) e, em seguida, treina um novo estimador para prever esse erro. Essa nova árvore é adicionada ao conjunto para atualizar as previsões e criar um aprendiz forte. O gradient boosting repete esse processo até que a melhoria pare ou até que um número fixo de iterações seja atingido. O boosting é semelhante ao gradiente descendente, mas "desce" o gradiente introduzindo novos modelos.
O boosting tem várias vantagens: tem bom desempenho em dados tabulares e pode lidar com dados numéricos e categóricos. Funciona bem mesmo com parâmetros padrão e é robusto em relação a valores discrepantes no conjunto de dados. No entanto, pode ser lento para treinar e, muitas vezes, altamente sensível aos hiperparâmetros definidos para o processo de treinamento. Manter o número de árvores criadas menor pode acelerar o processo de treinamento ao trabalhar com um grande conjunto de dados. Essa etapa geralmente é feita por meio do parâmetro de profundidade máxima. O gradient boosting também pode ser propenso ao overfitting se não for ajustado corretamente. Para evitar o overfitting, você pode configurar a taxa de aprendizado para o processo de treinamento. Esse processo é aproximadamente o mesmo para um classificador ou um regressor do gradient boosting e é usado no popular xgboost, que se baseia no gradient boosting ao adicionar regularização.
Neste tutorial, você aprenderá a usar duas linguagens de programação diferentes e bibliotecas de gradient boosting para classificar pinguins usando o popular conjunto de dados Palmer Pinguins.
Você pode baixar o Notebook para este tutorial no Github.
Embora seja possível escolher entre várias ferramentas, este tutorial vai orientar você na configuração de uma conta IBM para usar um Jupyter Notebook no watsonx.
Faça login no watsonx.ai usando sua conta do IBM Cloud.
Crie um projeto do watsonx.ai.
Você pode obter a ID do projeto a partir de seu projeto. Clique na guia Gerenciar. Em seguida, copie a ID do projeto da seção Detalhes da página Geral. Você precisa dessa ID para este tutorial.
Crie um Jupyter Notebook.
Certifique-se de selecionar "Tempo de execução 24.1 on R 4.3 S (4 vCPU 16 GB RAM)" ao criar o Notebook. Essa etapa abre um ambiente do Jupyter Notebook, onde você pode copiar o código deste tutorial. Ou então, você pode baixar esse Notebook em seu sistema local e carregá-lo como um ativo em seu projeto do watsonx.ai. Para ver mais tutoriais do IBM® Granite, acesse a Comunidade IBM Granite. Ese Jupyter Notebook pode ser encontrado no GitHub.
Em R, a biblioteca de cuidados é uma ferramenta poderosa para preparação de dados e para ajuste de modelo. Você a usará para preparar dados e treinar o modelo em si.
install.packages('gbm')
install.packages('caret')
install.packages('palmerpenguins')
library(gbm)
library(caret)
library(palmerpenguins)
head(penguins) # head() returns the top 6 rows of the dataframe
summary(penguins) # prints a statistical summary of the data columns
A função createDataPartition do pacote de caret para dividir o conjunto de dados original em um conjunto de treinamento e testes e dividir os dados em conjunto de treinamento (70%) e teste (30%).
dim(penguins)
# get rid of any NA
penguins <- na.omit(penguins)
parts = caret::createDataPartition(penguins$species, p = 0.7, list = F)
train = penguins[parts, ]
test = penguins[-parts, ]
Agora você já pode treinar e testar.
O método de treinamento da biblioteca caret utiliza fórmulas do R, onde a variável dependente (muitas vezes também chamada de alvo) está no lado esquerdo de um til '~.' As variáveis independentes (muitas vezes também chamadas de funcionalidade) estão no lado direito do '~'. Por exemplo:
height ~ age
esta etapa prevê a altura com base na idade.
Para treinar a caret, você passa a fórmula, os dados de treinamento e o método a ser usado. A biblioteca caret fornece métodos para muitos tipos diferentes de treinamento; portanto, definir o método como "gbm" é onde você especificará o uso do gradient boosting. O próximo parâmetro configura o processo de treinamento. O método "repeatedcv" executa validação cruzada de X vezes em subamostras dos pontos de dados do conjunto de treinamento. Aqui, você especifica três repetições de validação cruzada de cinco vezes usando um conjunto diferente de vezes para cada validação cruzada.
model_gbm <- caret::train("species ~ .",
data = train,
method = "gbm", # gbm for gradient boosting machine
trControl = trainControl(method = "repeatedcv",
number = 5,
repeats = 3,
verboseIter = FALSE),
verbose = 0)
Agora você pode usar o modelo preditivo para fazer previsões sobre dados de teste:
pred_test = caret::confusionMatrix(
data = predict(model_gbm, test),
reference = test$species
)
print(pred_test)
Esta etapa imprime:
Confusion Matrix and Statistics
Reference
Prediction Adelie Chinstrap Gentoo
Adelie 42 0 0
Chinstrap 0 20 0
Gentoo 1 0 35
Overall Statistics
Accuracy : 0.9898
95% CI : (0.9445, 0.9997)
No Information Rate : 0.4388
P-Value [Acc > NIR] : < 2.2e-16
Kappa : 0.984
Mcnemar's Test P-Value : NA
Statistics by Class:
Class: Adelie Class: Chinstrap Class: Gentoo
Sensitivity 0.9767 1.0000 1.0000
Specificity 1.0000 1.0000 0.9841
Pos Pred Value 1.0000 1.0000 0.9722
Neg Pred Value 0.9821 1.0000 1.0000
Prevalence 0.4388 0.2041 0.3571
Detection Rate 0.4286 0.2041 0.3571
Detection Prevalence 0.4286 0.2041 0.3673
Balanced Accuracy 0.9884 1.0000 0.9921
Devido à natureza da validação cruzada com vezes, a sensibilidade e a especificidade de cada classe podem ser ligeiramente diferentes do que é observado aqui, embora a precisão seja a mesma. A precisão é muito boa, mesmo com o pinguim de Chinstrap, que representa 20% do conjunto de dados de treinamento.
Agora você aprenderá a criar um modelo de gradient boosting no Python. No mesmo projeto que você criou anteriormente, crie um Jupyter Notebook.
Certifique-se de criar um Jupyter Notebook usando o Python 3.11 no IBM Watson Studio. Não se esqueça de selecionar "Tempo de execução 24.1 on Python 3.11 XXS (1 vCPU 4 GB RAM)" ao criar o Notebook. Agora você está pronto para criar um classificador do gradient boosting usando o Python.
Esta etapa instala as bibliotecas que você usará para treinar e testar o classificador do gradient boosting. O treinamento em si é feito com o scikit-learn, e os dados são provenientes da biblioteca palmarpenguins.
!pip install seaborn pandas scikit-learn palmerpenguins
Agora instale as bibliotecas no ambiente do Notebook:
import pandas as pd
import seaborn as sns
from sklearn.compose import ColumnTransformer
from sklearn.ensemble import GradientBoostingClassifier
from sklearn.metrics import classification_report
from sklearn.model_selection import cross_val_score, train_test_split
from sklearn.pipeline import Pipeline
from sklearn.preprocessing import OneHotEncoder, StandardScaler
from palmerpenguins import load_penguins
Como no código R, há alguns NAs no conjunto de dados dos pinguins que precisam ser removidos. Esse trecho de código carrega o conjunto de dados, remove todas as linhas de NA e, em seguida, divide os dados em funcionalidades e destinos.
# Load the penguins
penguins = load_penguins() #initialize the dataset
penguins = penguins.dropna()
X = penguins.drop("species", axis=1)
y = penguins["species"]
Agora, crie uma divisão de treinamento e teste do conjunto de dados, com 70% dos dados extraídos para treinamento e 30% reservados para teste.
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(
X, y, test_size=0.3, random_state=42
)
Em seguida, você reunirá duas listas de nomes de colunas, uma para as funcionalidades categóricas de X e outra para as funcionalidades numéricas, por exemplo, float64 ou int64. Em seguida, use o ColumnTransformer do scikit-learn para aplicar um pré-processamento diferente a tipos de coluna diferentes. Um OneHotEncoder é aplicado a funcionalidades categóricas para convertê-las em vetores binários. Um StandardScaler é aplicado a funcionalidades numéricas para padronizá-las em torno de uma média f 0 e uma variância de 1.
# Define categorical and numerical features
categorical_features = X.select_dtypes(
include=["object"]
).columns.tolist()
numerical_features = X.select_dtypes(
include=["float64", "int64"]
).columns.tolist()
preprocessor = ColumnTransformer(
transformers=[
("cat", OneHotEncoder(), categorical_features),
("num", StandardScaler(), numerical_features),
]
)
Agora que você criou os conjuntos de funcionalidades e o pré-processador, pode criar um pipeline para treinar o modelo. Esse pipeline usa o pré-processador nos dados de entrada e os passa para o algoritmo do gradient boosting para criar o classificador. Com um conjunto de dados maior ou mais complexo, existem outros parâmetros de treinamento que talvez você queira configurar. Por exemplo, max_features, que define o número de funcionalidades a serem consideradas ao procurar a melhor divisão ou max_depth, que limita o número de nós na árvore. Esse fragmento de código define o parâmetro do critério, que mede a qualidade de uma divisão para treinamento. Neste caso, estamos usando o erro quadrático médio com pontuação de melhoria por Jerry Friedman (link externo a ibm.com)
pipeline = Pipeline([
("preprocessor", preprocessor),
("classifier", GradientBoostingClassifier(random_state=42,
criterion='friedman_mse', max_features=2)),
])
Em seguida, execute a validação cruzada para avaliar o desempenho do seu pipeline de aprendizado de máquina nos dados de treinamento. Chamada do método de ajuste do pipeline que você criou treina o modelo. A função de perda usa o erro médio quadrático (ou MSE) por padrão.
# Perform 5-fold cross-validation
cv_scores = cross_val_score(pipeline, X_train, y_train, cv=5)
# Fit the model on the training data
pipeline.fit(X_train, y_train)
Agora que o modelo foi treinado, preveja o conjunto de testes e verifique o desempenho:
# Predict on the test set
y_pred = pipeline.predict(X_test)
# Generate classification report
report = classification_report(y_test, y_pred)
Imprima os resultados:
print(f"Mean Cross-Validation Accuracy: {cv_scores.mean():.4f}")
print("\nClassification Report:")
print(report)
Essa etapa imprime os seguintes resultados:
Mean Cross-Validation Accuracy: 0.9775
Classification Report:
precision recall f1-score support
Adelie 1.00 1.00 1.00 31
Chinstrap 1.00 1.00 1.00 18
Gentoo 1.00 1.00 1.00 18
accuracy 1.00 67
macro avg 1.00 1.00 1.00 67
weighted avg 1.00 1.00 1.00 67
Esses resultados estão muito próximos da precisão relatada pelos métodos R na primeira parte deste tutorial.
O IBM® Granite é nossa família de modelos de IA abertos, de alto desempenho e confiáveis, personalizados para a empresa e otimizados para escalar suas aplicações de IA. Explore as opções de linguagem, código, séries temporais e proteções.
Entrevistamos duas mil organizações a respeito de suas iniciativas de IA para descobrir o que está funcionando, o que não está e como se preparar.
Explore abordagens de aprendizado supervisionado, como máquinas de vetores de suporte e classificadores probabilísticos.
Aprenda conceitos fundamentais e desenvolva suas habilidades com laboratórios práticos, cursos, projetos guiados, avaliações e muito mais.
Treine, valide, ajuste e implemente recursos de IA generativa, modelos de base e recursos de aprendizado de máquina com o IBM watsonx.ai, um estúdio empresarial de última geração para construtores de IA. Crie aplicações de IA em uma fração do tempo com uma fração dos dados.
Use a IA a serviço de sua empresa com a experiência e o portfólio de soluções líder do setor da IBM à sua disposição.
Reinvente os fluxos de trabalho e operações críticos adicionando IA para maximizar experiências, tomadas de decisão em tempo real e valor de negócios.
Obtenha acesso completo aos recursos que abrangem o ciclo de vida do desenvolvimento da IA. Produza soluções poderosas de IA com interfaces fáceis de usar, fluxos de trabalhos e acesso a APIs e SDKs padrão do setor.