Agora que temos cada item de roupa e calçado categorizado, será muito mais fácil para o modelo de raciocínio gerar um traje para a ocasião selecionada. Vamos instanciar e consultar o modelo de raciocínio.

reasoning_model = ModelInference(

model_id="ibm/granite-3-2-8b-instruct",

credentials=credentials,

project_id=WATSONX_PROJECT_ID

)

Para alinhar os nomes dos arquivos com as descrições das imagens, podemos enumerar a lista de descrições de imagens e criar uma lista de dicionários nos quais armazenamos a descrição, categoria, evento e nome de arquivo de cada item nos respectivos campos.

# Add filenames to the image descriptions

closet = []

for i, desc in enumerate(image_descriptions):

desc_dict = json.loads(desc)

desc_dict['filename'] = filenames[i]

image_descriptions[i] = json.dumps(desc_dict)



closet = [json.loads(js) for js in image_descriptions]

Agora, vamos consultar o modelo Granite 3.2 com um raciocínio para produzir um traje para nossos critérios especificados usando a closet lista.

occasion = input("Enter the occasion") #casual or formal (e.g. "casual")

time_of_day = input("Enter the time of day") #morning, afternoon or evening (e.g. "morning")

location = input("Enter the location") #any location (e.g. "park")

season = input("Enter the season") #spring, summer, fall or winter (e.g. "fall")



prompt = f"""Use the description, category, and occasion of the clothes in my closet to put together an outfit for a {occasion} {time_of_day} at the {location}. The event takes place in the {season} season. Make sure to return only one shirt, bottoms, and shoes. Use the description, category, and occasion provided. Do not classify the items yourself. Include the file name of each image in your output along with the file extension. Here are the items in my closet: {closet}"""



messages = [

{"role": "control",

"content": "thinking"},

{"role": "user",

"content": [

{"type": "text",

"text": f"{prompt}"}

]}

]

outfit = reasoning_model.chat(messages=messages)['choices'][0]['message']['content']

print(outfit)

Saída:

Este é o meu processo de pensamento:

- A roupa precisa ser adequada para uma manhã casual no parque durante o outono.

- Selecionarei uma camisa, um par de cuecas e um par de sapatos que se encaixem na categoria de evento "casual".

- Vou evitar itens formais ou excessivamente vistosos e escolher itens confortáveis para as atividades no parque.



Aqui está minha resposta:



Para uma manhã casual no parque no outono, sugere-se o seguinte traje:



1. **Camisa**: uma camisa xadrez azul com gola e mangas longa (arquivo: 'image13.jpeg')

- A padronagem xadrez é clássica para o outono e combina bem com ambientes casuais de parques. As mangas longa oferecem proteção contra as temperaturas mais baixas da manhã.



2. **Calças**: calça caqui com cós abotoado e fechamento por botão na frente (arquivo: 'image7.jpeg')

- caqui é uma opção versátil que pode combinar com o ambiente casual e também proporcionar um bom equilíbrio com o camisa xadrez. É prático e confortável para caminhar.



3. **Sapatos**: um par de botas de couro bege com sola robusta e design de cano alto (arquivo: 'image3.jpeg')

- Botas de couro bege oferecem uma opção elegante e confortável. A sola robusta proporciona boa aderência e apoio, ideais para navegar pelas trilhas do parque ou em terreno irregular.



Essa combinação proporciona um visual relaxado e adequado para um passeio matinal casual, ao mesmo tempo em que considera o conforto e a praticidade.

Com essa descrição de equipamento gerada, também podemos exibir os itens de roupa que o modelo recomenda! Para isso, podemos simplesmente extrair os nomes dos arquivos. Caso o modelo mencione o mesmo nome de arquivo duas vezes, é importante verificar se a imagem já não foi exibida à medida que iteramos a lista de imagens. Podemos fazer isso armazenando as imagens exibidas na selected_items lista. Por fim, podemos exibir os itens selecionados.

selected_items = []

#extract the images of clothing that the model recommends

for item, uploaded_file in zip(closet, images):

if item['filename'].lower() in outfit.lower() and not any(key['filename'] == item['filename'] for key in selected_items):

selected_items.append({

'image': uploaded_file,

'category': item['category'],

'filename': item['filename']

})



#display the selected clothing items

if len(selected_items) > 0:

for item in selected_items:

display(Image.open(directory + '/' + item['filename']))