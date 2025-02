O que é um saco de palavras?

Como os modelos de bag of words quantificam apenas a frequência de palavras em um determinado documento, o bag of words é frequentemente descrito como uma técnica de modelagem simples. Mas o bag of words auxilia em muitas tarefas do PNL, principalmente na classificação de documentos. Na verda, a literatura frequentemente discute o bag of words juntamente com classificadores estatísticos como o Naïve Bayes.3

As tarefas de classificação de textos interpretam essas palavras com alta frequência em um documento como representando as ideias principais do documento.4 Essa não é uma suposição irracional. Por exemplo, se algumas das palavras mais frequentes em um documento são presidente, eleitores e eleição, há uma grande probabilidade de que o documento seja um texto político, discutindo especificamente uma eleição presidencial. A classificação de textos com um bag of words extrapola que documentos com conteúdo semelhante são semelhantes em tipo.