O que são parâmetros de modelo?

Os parâmetros do modelo são frequentemente confundidos com os hiperparâmetros. Tanto os parâmetros quanto os hiperparâmetros afetam o funcionamento do modelo, embora de formas diferentes.

Os parâmetros do modelo são internos e o próprio modelo os estima durante o processo de aprendizado, com base nos dados de treinamento. O algoritmo de aprendizado do modelo atualiza os valores dos parâmetros durante o treinamento. Os parâmetros controlam como o modelo reage a dados novos, como, por exemplo, um modelo preditivo faz previsões após a implementação.

Os hiperparâmetros são externos ao modelo e definidos antes do treinamento por meio do ajuste de hiperparâmetros. Alguns hiperparâmetros influenciam o comportamento do modelo durante o treinamento, como a taxa de aprendizado usada no gradiente descendente ou o número de épocas do processo.

Outros hiperparâmetros são responsáveis pela forma e estrutura do modelo, como o número de árvores de decisão em uma floresta aleatória, agrupamentos em agrupamentos k-means ou camadas ocultas em uma rede neural.