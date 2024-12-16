Para ver como a temperatura afeta a saída de um LLM, observe as saídas criadas pelo modelo IBM Granite 3.1 de 2 bilhões de parâmetros. O prompt fornecido aqui foi: "Escreva uma história sobre um cientista de dados que adora Python".
Com uma temperatura de 0,1 o Granite gera:
Era uma vez, na movimentada cidade de São Francisco, um cientista de dados brilhante chamado Alex. Alex era conhecido por suas habilidades excepcionais em programação Python e análise de dados. Ele passava dias e noites imerso no mundo dos dados, usando Python para extrair insights e fazer previsões.
Um dia, Alex foi encarregado de analisar a rotatividade de clientes de um serviço popular de streaming. Ele usou a biblioteca scikit-learn do Python para criar um modelo de aprendizado de máquina que pudesse prever quais clientes provavelmente cancelariam suas assinaturas.
Com uma temperatura de 0,75, o Granite gera:
Era uma vez, na movimentada cidade de São Francisco, um cientista de dados brilhante chamado Alex. Alex era conhecido por sua profunda paixão pelo Python, uma linguagem de programação que ele acreditava ser a ferramenta perfeita para análise de dados e aprendizado de máquina.
Todos os dias, Alex acordava cedo, preparava um bule de café e se sentava à mesa. Ele passava horas escrevendo código em Python, explorando conjuntos de dados e construindo modelos preditivos. Seu amor pelo Python não era apenas sobre a linguagem em si, mas também sobre a comunidade que cresceu em torno dele.
Com uma temperatura de 1,25, o Granite gera:
Era uma vez, em uma cidade movimentada cheia de arranha-céus imponentes e luzes de neon, havia um cientista de dados que amava o Python mais do que qualquer outra coisa no mundo. O cientista de dados tem um ajudante felino chamada Suki. Suki é um gato curioso e brincalhão, sempre ansioso para explorar cada canto da casa.
Um dia, o cientista de dados está trabalhando em um problema complexo de programação. Suki continua miando alto, como se estivesse tentando comunicar uma mensagem ao cientista de dados. O cientista de dados percebe que o miado alto geralmente acontece quando ele está perto de uma solução para um complexo problema de programação.
Observe que, embora cada história comece com um início semelhante, o aumento da temperatura aumenta a variabilidade do texto e os detalhes gerados.