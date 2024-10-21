Ao implementar a IA, a maioria das organizações primeiro seleciona um modelo de base: os modelos de deep learning que servem de base para o desenvolvimento de versões mais avançadas. Os modelos de base normalmente têm bases de conhecimento generalizadas preenchidas com dados de treinamento disponíveis publicamente, como conteúdo da internet disponível no momento do treinamento.

Retreinar um modelo de base ou realizar seu ajuste fino (onde um modelo de base é treinado ainda mais com novos dados em um conjunto de dados menor e específico do domínio) é computacionalmente caro e consome muitos recursos. O modelo ajusta alguns ou todos os seus parâmetros para ajustar seu desempenho aos novos dados especializados.

Com a RAG, as empresas podem usar fontes de dados internas confiáveis e obter aumentos semelhantes no desempenho de modelos sem retreinamento. As empresas podem escalar a implementação de aplicações de IA conforme a necessidade, mitigando os aumentos nos custos e requisitos de recursos.