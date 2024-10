Como escalar a IA em sua organização

O uso de IA em escala evoluiu de empresas nativas digitais para vários setores, como manufatura, finanças e saúde. À medida que as empresas aceleram a adoção de tecnologias de IA, elas estão progredindo de projetos isolados de IA para uma transformação digital completa, implementando sistemas de IA em vários departamentos e processos de negócios.

Os projetos comuns de IA incluem a modernização da coleta e gerenciamento de dados, bem como a automação e simplificação do gerenciamento de serviços de TI (AIOps). Além disso, a IA generativa– IA que pode criar conteúdo original – está transformando o trabalho de alto volume e aumentando a produtividade. Isso inclui modernizar o código, automatizar fluxos de trabalho e utilizar chatbots com inteligência artificial para reinventar a experiência e o serviço do cliente.

A IA é mais valiosa quando está profundamente integrada na estrutura das operações de uma organização. No entanto, a escalabilidade da IA apresenta desafios distintos que vão além da implementação de um ou dois modelos em produção.

À medida que a implementação da IA se expande por uma empresa, os riscos e as complexidades aumentam, incluindo possível degradação do desempenho e visibilidade limitada do comportamento do modelo de IA. À medida que a IA generativa prolifera, o volume de dados continua a se expandir exponencialmente. As organizações devem aproveitar esses dados para treinar, testar e refinar a IA, mas devem priorizar a governança e a segurança ao fazer isso.

Por esse motivo, as organizações comprometidas com o dimensionamento da IA precisam investir em facilitadores importantes, como armazenamentos de recursos, ativos de código e operações de aprendizado de máquina(MLOps). Isso ajuda a gerenciar com eficácia os aplicações de IA em várias funções de negócios.

O MLOps tem como objetivo estabelecer as melhores práticas e ferramentas para o desenvolvimento, a implementação e a adaptabilidade de IA rápidos, seguros e eficientes. É a base para a escalabilidade bem-sucedida da IA e requer investimentos estratégicos em processos, pessoas e ferramentas para aumentar a velocidade de colocação no mercado e, ao mesmo tempo, manter o controle sobre a implementação.

Ao adotar o MLOps, as empresas podem enfrentar os desafios de dimensionar a IA e liberar todo o seu potencial para gerar inovação e crescimento sustentáveis e acionados por dados. Além disso, o uso de plataformas de IA, como serviços de nuvem e grandes modelos de linguagem (LLMs) por meio de interfaces de programação de aplicações (APIs), pode democratizar o acesso à IA e atender à demanda por talentos especializados.

As empresas devem adotar uma arquitetura de tecnologia aberta e confiável, idealmente baseada em uma infraestrutura de nuvem híbrida, para escalar a IA com segurança em vários ambientes de TI. Essa arquitetura oferece suporte a modelos de IA que podem ser usados em toda a organização, promovendo colaboração segura e eficiente entre diversas unidades de negócios.



O escalonamento bem-sucedido da IA exige uma transformação corporativa holística. Isso significa inovar com a IA como foco principal e reconhecer que a IA impacta e é fundamental para todo o negócio, incluindo inovação de produtos, operações comerciais, operações técnicas, bem como pessoas e cultura.