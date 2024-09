A Bouygues Telecom escolheu a IBM.Líder em IA ética, a IBM adota uma abordagem de tecnologia aberta e colaborativa para transformação digital e tem cientistas de dados extremamente experientes.Além disso, a IBM fornece a oferta de serviços IBM Consulting for AI at Scale, uma estratégia completa, desde a consultoria até a operação, para escalar de forma eficaz a IA em toda a empresa.A oferta orienta as empresas em suas jornadas de IA, fornecendo o framework, métodos, ativos e tecnologia para criar e dimensionar soluções de IA, desde o Produto Mínimo Viável (MVP) até a produção, com rápido tempo para o valor.

Integrando design de IA, ética, ciência de dados, arquitetura e engenharia, a oferta AI at Scale ajuda as empresas a integrar e ajustar consistentemente a escala do PoC de IA/ML e outros modelos testados em produção e, em seguida, revisar e otimizar continuamente esses modelos ao longo do tempo.Inclui também componentes para ajudar as empresas a desenvolver sua cultura e controle de IA.Para estruturar esse projeto, a equipe seguiu a metodologia IBM Garage™ — práticas comprovadas que orientam uma empresa ao projetar, desenvolver e ajustar a escala de soluções para transformação de ponta a ponta.A IBM coprojetou dados personalizados e arquitetura de referência de IA cobrindo vários cenários de nuvem que podem ser estendidos a todos os projetos de IA e dados na nuvem do Amazon Web Services (AWS), bem como em outras plataformas de nuvem/no local.

A iniciativa de democratizar o uso da IA na Bouygues Telecom começou com um programa AI Boost liderado pela equipe de Inovação corporativa, que foi encarregada de comprovar o valor da IA criando nove provedores de MVPs de aplicativos de IA nativos de cloud. Também forneceu treinamento para impulsionar uma transformação cultural em toda a empresa em torno da IA e dos dados.



Para ajudar a gerar ideias para os MVPs, a Bouygues Telecom participou de vários workshops IBM Enterprise Design Thinking , onde os consultores realizaram sessões de brainstorming com a equipe de Inovação e vários gerentes de LOB.

"Imaginar o que você pode fazer com a IA pode ser muito difícil e requer qualificações e métodos específicos.A abordagem do IBM Garage realmente ajudou a acelerar o processo de ideias", diz Dutot.Os consultores da IBM também auxiliaram no rápido desenvolvimento dos MVPs seguindo princípios ágeis.

Depois que a equipe de Inovação concluiu com sucesso o projeto AI Boost, a empresa estava pronta para ir além da experimentação.Nesse ponto, o Departamento de Inovação de TI deu o máximo para operacionalizar e ajustar a escala dos recursos de IA em toda a organização, incluindo a definição de padrões de IA em escala para a empresa.Uma equipe pequena que testa e dimensiona novas tecnologias, o departamento poderia ter optado por trabalhar com outra empresa de consultoria, mas queria manter o impulso com a IBM.

“A IBM fez um trabalho realmente excelente durante o programa AI Boost.Queríamos ajustar a escala de alguns dos MVPs (e também alguns novos) em apenas alguns meses, mas não queríamos começar do início.Nosso desejo era acelerar o processo, e a IBM era a parceira perfeita”, diz Dutot.