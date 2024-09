Em termos simples, computadores modernos, ou terminais, conectam-se aos dispositivos de armazenamento, diretamente ou por meio de uma rede. Os usuários instruem os computadores a acessarem e armazenarem os dados nesses dispositivos de armazenamento. Entretanto, em um nível básico, existem dois fundamentos para o armazenamento de dados: a forma que os dados têm e os dispositivos em que eles são registrados e armazenados.

O processamento das informações digitais

Existem dois tipos de informação digital: dados de entrada e dados de saída (input e output). O usuário fornece os dados de entrada. O computador fornece os dados de saída. Mas a CPU de um computador não pode processar algo ou gerar dados de saída sem que o usuário faça a entrada.

O usuário pode inserir os dados de entrada diretamente no computador. Entretanto, logo no início da era da computação, constatou-se que a inserção manual de dados contínua é uma prática inviável em termos de tempo e energia. Uma solução a curto prazo é a memória do computador, também conhecida como memória de acesso aleatório (random access memory, RAM). Mas suas capacidade de armazenamento e retenção de memória são limitadas. A memória somente de leitura (read-only memory, ROM) permite, como o nome sugere, que os dados sejam apenas lidos, mas não necessariamente, editados. Ela controla a funcionalidade básica de um computador.



Embora tenham ocorrido avanços na memória do computador com RAM dinâmica (DRAM) e DRAM síncrona (SDRAM), elas ainda são limitadas pelo custo, espaço e retenção de memória. Quando um computador desliga, a capacidade de retenção de dados da RAM também desliga. A solução? Armazenamento de dados.



Com espaço de armazenamento de dados, os usuários poderão salvar dados em algum dispositivo. E quando o computador é desligado, os dados permanecerão retidos. Em vez de inserir dados manualmente em um computador, os usuários podem instruir o computador a receber os dados dos dispositivos de armazenamento. Os computadores podem ler dados de entrada de várias fontes, conforme a necessidade e podem, então, criar e salvar a saída para as mesmas fontes ou para outros locais de armazenamento. Os usuários também podem compartilhar o armazenamento de dados com outras pessoas.



Hoje, as organizações e os usuários requerem armazenamento de dados para atender às atuais necessidades computacionais de alto nível, como grandes projetos de dados, inteligência artificial (IA), aprendizado de máquina e a Internet of Things (IoT). E o outro aspecto de requerer grandes quantidades de armazenamento de dados é a proteção contra perda de dados devido a desastres, falhas ou fraudes. Assim, para evitar a perda de dados, as organizações também podem empregar o armazenamento de dados como soluções de backup.