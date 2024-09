As soluções de SAN (rede de área de armazenamento) conectam servidores e armazenamento a uma malha de rede inteligente e de alta velocidade.

Aproveite um data center mais inteligente que melhora o desempenho, a confiabilidade, a eficiência e reduz os custos. Apresentamos os comutadores de rede de área de armazenamento dos tipos b e c da IBM, que oferecem conectividade de armazenamento superior. Crie uma infraestrutura de armazenamento robusta e resiliente que possa ajudar a aumentar a agilidade dos negócios e reduzir o custo total de propriedade.

