Faça uso ideal do valioso espaço do data center com seu design compacto de 15,6 polegadas de altura (9RU) e permitindo até quatro diretores SAN192C-6 por rack padrão de 7 pés (42RU). Por possuir uma pegada de carbono menor, torna-se um excelente candidato para implementação em redes de armazenamento menores, bem como em soluções de infraestrutura de data center convergente baseadas em pod para a nuvem.