O switch IBM® Storage Networking SAN128B-7 elimina a adivinhação da proteção e do gerenciamento de sua rede. Com segurança aprimorada e tecnologia SAN autônoma, ele protege contra ameaças à segurança, permite operações contínuas e maximiza a automação do gerenciamento. Modernize sua infraestrutura para atender às demandas de um data center sempre ativo.