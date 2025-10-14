O IBM Storage Networking SAN42B-R7 é um switch SAN de classe de extensão com até 24 portas Fibre Channel a 64 Gbps. Ele faz parte da linha de hardware de switch de extensão de rede de área de armazenamento da IBM.

O IBM Storage Networking SAN42B-R7 foi projetado para preencher a lacuna entre data centers geograficamente dispersos para permitir replicação rápida, contínua e segura de dados de missão crítica com criptografia de hardware AES de 256 bits forte para evitar perda de dados ou violações de dados quando em trânsito em toda a WAN.