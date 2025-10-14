Solução de Geração 7 líder do setor, que fornece conectividade de replicação resiliente para armazenamento empresarial
O IBM Storage Networking SAN42B-R7 é um switch SAN de classe de extensão com até 24 portas Fibre Channel a 64 Gbps. Ele faz parte da linha de hardware de switch de extensão de rede de área de armazenamento da IBM.
O IBM Storage Networking SAN42B-R7 foi projetado para preencher a lacuna entre data centers geograficamente dispersos para permitir replicação rápida, contínua e segura de dados de missão crítica com criptografia de hardware AES de 256 bits forte para evitar perda de dados ou violações de dados quando em trânsito em toda a WAN.
Aproveite a conectividade de alta velocidade com portas FC/FICON de 64 G e portas Ethernet/WAN de 100/25/10/1 Gb para otimizar os objetivos de recuperação para transferência de dados rápida e confiável, minimizando a latência e a perda de pacotes em longas distâncias.
Proteja-se contra falhas de links WAN com o entroncamento de extensão, que alterna o tráfego de dados para links alternativos em caso de falha na manutenção da transferência de dados ininterrupta, enquanto a limitação de taxa adaptativa (ARL) e a otimização do fluxo de TCP ajudam a alocar largura de banda e mitigar o risco de interrupções.
Acelere a movimentação de dados com alta taxa de transferência, encapsulamento de alta eficiência de TCP otimizado para FCIP e WAN para migrar dados por longas distâncias em menos tempo. Além disso, o FCIP FastWrite acelera o processamento de gravação para maximizar o desempenho e reduzir a latência.
Aproveite a segurança integrada do portal de gerenciamento IBM SANnav para configurar e personalizar os limites de segurança e o acesso. Certificados SSL e protocolos de segurança impedem adulteração de dados. Um IPsec robusto baseado em hardware com algoritmo AES de 256 bits ajuda a proteger os dados durante a transmissão e a atender à conformidade.
Combina múltiplas conexões WAN em um único entroncamento lógico e de alta largura de banda, fornecendo balanceamento de carga ativo e resiliência de rede para proteger contra falhas de link WAN.
Parte do entroncamento de extensão, fornece recuperação de dados perdidos durante o tráfego quando um link fica offline. Do ponto de vista das aplicações de armazenamento, nada ocorreu, porque todos os dados são entregues, e entregues em ordem.
Os circuitos recebem métricas e são colocados em um grupo de failover. Se todos os circuitos da métrica mais baixa dentro do grupo de failover ficarem offline, os circuitos da métrica mais alta assumirão o controle. A aplicação de armazenamento não saberá que ocorreu um failover/failback.
Ajusta dinamicamente o compartilhamento de largura de banda entre os limites de taxa mínimo e máximo para otimizar a utilização da largura de banda e manter o desempenho máximo da WAN durante interrupções.
Garante o transporte seguro de dados por links WAN à taxa de linha completa. A segurança é ativada sem penalidades de desempenho ou latência adicionada excessiva. Com um algoritmo AES padrão de 256 bits implementado por hardware, os dados em trânsito são criptografados.
Uma stack TCP agressiva, otimizando o tamanho da janela TCP e o controle de fluxo e acelerando o transporte TCP para aplicações de armazenamento de alto rendimento.
Fornece vários modos para otimizar as taxas de compactação para vários requisitos de taxas de transferência.
Acelera o processamento de gravações SCSI, maximizando o desempenho de aplicações de replicação síncrona e assíncrona em conexões WAN de alta latência em qualquer distância.
Acelera o processamento de fita de leitura e gravação à distância, reduzindo consideravelmente os tempos de backup e recuperação.
Especificações
Gabinete
Chassi de 1U projetado para ser montado em um gabinete de 19 polegadas
Portas Fibre Channel
Vinte e quatro portas, 64 G, universal (portas E, F, M, D e EX):
Desempenho
Dimensões físicas
Garantia
Garantia padrão de um ano; IBM CRU e no local, 9x5 no próximo dia útil. Opções de serviço Expert Care de 1,3,5 anos disponíveis.
Reciclagem de peças
A IBM não recomenda a remoção das baterias de seus produtos por motivos de segurança. Siga o IBM Product Collection e o Recycling Take Back Programs.
