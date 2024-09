O IBM Storage Networking SAN64B-7 Switch cria uma infraestrutura de canal de fibra com latência reduzida e largura de banda aumentada que libera o desempenho de cargas de trabalho NVMe, FICON e SCSI. Além disso, esta infraestrutura Gen7 estabelece a base para um SAN autônomo, combinando funções analíticas poderosas e recursos avançados de automação para maximizar o desempenho e garantir a confiabilidade para que as organizações possam realizar um SAN de autoaprendizagem, auto-otimização e autocorreção.

O SAN64B-7 Switch suporta largura de banda de porta de até 64Gb/s com densidade de porta líder do setor, fornecendo um bloco de construção para rápido crescimento de dados, cargas de trabalho exigentes e consolidação do data center. Com latência 50% menor do que as gerações anteriores, o SAN64B-7 permite o desempenho máximo do armazenamento NVMe de última geração.