Para atender às necessidades de qualquer usuário, o SAN384C-6 tem três modos principais de gestão: a interface de linha de comandos (CLI) da família tipo C do IBM Storage Networking; DCNM; e integração com ferramentas externas para gestão do armazenamento. Para oferecer amplos recursos de gestão, ele usa a CLI fácil de aprender da família IBM Storage Networking tipo C. Direta e altamente eficiente, essa interface oferece recursos consistentes, lógicos e ideais para administradores em ambientes corporativos.