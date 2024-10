O switch Fibre Channel de última geração IBM SAN96C-7 de 64 Gbps e 96 portas, com duas unidades de rack (2 RU), oferece conectividade Fibre Channel de alta velocidade para hosts de matriz all-flash e alto desempenho, além de recursos de análise de dados e telemetria de última geração, todos integrados em seu chipset ASIC. A solução possibilita a transição descomplicada para cargas de trabalho de NVMe/FC (Non-Volatile Memory Express FC) sem necessidade de atualizar nenhum hardware SAN.

Essa configuração é ideal para empresas que implementam rapidamente aplicações em escala de nuvem com servidores muito virtualizados, pois oferece o benefício de maior largura de banda, escala e consolidação.

O switch IBM SAN96C-7 conta com 96 portas de várias velocidades de 8/16/32/64 Gbps que oferecem uma largura de banda agregada de 6 Tbps por switch para projetos altamente escaláveis em ambientes de hiperescala que geram várias milhares de instâncias de virtual machines em um rack.