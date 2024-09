O IBM® Storage Networking SAN18B-6 é um switch SAN de classe de extensão com até 12 portas de canal de fibra a 32 Gbps. Ele faz parte da linha de hardware de switches de rede de área de armazenamento da IBM.

O switch de extensão IBM Storage Networking SAN18B-6 acelera drasticamente o desempenho da replicação e permite que as organizações reduzam substancialmente os custos implementando conexões WAN mais baratas. Com desempenho poderoso, confiabilidade ininterrupta e uma forte segurança, o SAN18B-6 pode lidar com a transferência implacável de dados entre data centers, minimizar o impacto da interrupção para manter os acordos de nível de serviço (SLAs) e proteger a entrada de dados em trânsito entre os data centers.