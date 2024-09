Acelere os processos corporativos de backup e recuperação para ajudar a recuperar dados e serviços de TI rapidamente com as soluções IBM Storage para cargas de trabalho locais e na nuvem.

As soluções IBM Storage para backup e recuperação unificam a proteção de cargas de trabalho, oferecem recursos de cibersegurança para ajudar a proteger seus dados críticos contra ransomware e outras ameaças à segurança de dados, ajudam a prevenir a perda de dados, oferecem recursos para gerenciar com eficiência suas cópias de backup e possibilitam o gerenciamento econômico de sua infraestrutura.



Nossos serviços de armazenamento incluem compatibilidade com cargas de trabalho de máquinas virtuais VMware, backup na nuvem, SaaS, cargas de trabalho locais e sistemas operacionais como Windows, Mac, Linux e outros. As soluções IBM Storage podem ajudar a construir e proporcionar a resiliência de dados de que sua organização precisa para garantir a continuidade dos negócios.